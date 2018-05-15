Путин прибыл на открытие Крымского моста

Симферополь, 15 мая. Президент России Владимир Путин во вторник прибыл на торжественную церемонию открытия Крымского моста через Керченский пролив, чтобы запустить движение автотранспорта по переправе.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в рамках церемонии открытия Путин проедет по Крымскому мосту, а также выступит перед рабочими, которые его строили.

Напомним, движение по переправе для автомобилистов откроется в 05.30 утра 16 мая. Воспользоваться мостом смогут как пассажирские автобусы, так и легковой автотранспорт. Максимальная скорость движения для транспорта составит 90 километров в час.

Как отмечалось ранее, строительство Крымского моста завершили с опережением графика. Согласно госконтракту, автомобильное движение должно было открыться по переправе в декабре.