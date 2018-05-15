Власти Британии объяснили повторный отказ в визе племяннице Скрипаля

Лондон, 15 мая. Официальный представитель министерства иностранных дел Великобритании объяснил отказ в визе племяннице отравленного экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктории.

Ранее стало известно, что Виктория Скрипаль повторно подала документы на получение британской визы, однако в посольстве ей отказали. Власти Британии объяснили это решение.

Как сообщил источник РИА Новости, заявка была отклонена, так как «не соответствовала требованиям миграционных правил».

Этой весной власти Британии обвинили Россию в якобы причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, однако Москва отвергает все обвинения. Никаких доказательств Лондон так и не представил, а также запретил российским представителям общаться с экс-полковником ГРУ и его дочерью. Племянница Скрипаля хочет выехать в Британию, чтобы увидеться с родственниками.