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Власти Британии объяснили повторный отказ в визе племяннице Скрипаля
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    Власти Британии объяснили повторный отказ в визе племяннице Скрипаля

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    Власти Британии объяснили повторный отказ в визе племяннице Скрипаля

    Лондон, 15 мая. Официальный представитель министерства иностранных дел Великобритании объяснил отказ в визе племяннице отравленного экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктории.

    Ранее стало известно, что Виктория Скрипаль повторно подала документы на получение британской визы, однако в посольстве ей отказали. Власти Британии объяснили это решение.

    Как сообщил источник РИА Новости, заявка была отклонена, так как «не соответствовала требованиям миграционных правил».

    Власти Британии объяснили повторный отказ в визе племяннице Скрипаля

    Этой весной власти Британии обвинили Россию в якобы причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, однако Москва отвергает все обвинения. Никаких доказательств Лондон так и не представил, а также запретил российским представителям общаться с экс-полковником ГРУ и его дочерью. Племянница Скрипаля хочет выехать в Британию, чтобы увидеться с родственниками.

    Власти Британии объяснили повторный отказ в визе племяннице Скрипаля

    Автор: Катерина Тимошенская
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