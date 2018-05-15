Сирия новости 15 мая 16.30: курды проводят принудительную мобилизацию жителей Дейр-эз-Зора, в Алеппо возобновились столкновения между ССА и SDF

Сирия, 15 мая. Курды арестовывают мирных жителей Дейр-эз-Зора для дальнейшей принудительной мобилизации, в Алеппо возобновились столкновения между SDF и ССА, ВКС РФ и САА бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре»1 в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ атакуют «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с SDF в Алеппо.

Курды: проводят массовые аресты мирных жителей Алеппо и Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что в районе Харш Кафрум в пригороде Африна зафиксированы столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и Демократическими силами Сирии (SDF).

Другой Twitter-канал (@HalabTodayTV) пишет, что курды проводят массовые аресты мирных жителей Манбиджа. Отмечается, что взятых под стражу молодых людей принудительно зачисляют в ряды «демократической армии».

Восьмая партия автобусов с боевиками, депортированными из Хомса, прибыла в Алеппо. Об этом сообщает местный источник в социальной сети Twitter (@TRTalarabiya).

Провинция Хомс

На севере Хомса продолжается процесс вывода из окрестностей города Ар-Растан боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей. Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@rahalsaudi), что провинцию покинуло около 19 тысяч человек.

На уже освобожденных от повстанцев территориях региона работают инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА). Telegram-канал (@hosienmortadapressnew) передает, что правительственные войска САР вошли в поселения Дейр Фуль, Аль-Мукаррамия, Аз-Зафарана и Изз ад-Дин.

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС Ирака нанесли удары по опорным пунктам террористов «Исламского государства»1 в районе поселений Суса и Шаафа, расположенных на захваченных Демократическими силами Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор. О боевых вылетах иракской авиации пишет военный Twitter-канал (@soundandpic). Напомним, из-за бездействия курдских отрядов ополчения ИГИЛовцы смогли обосноваться недалеко от сирийско-иракской границы.

Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria), что в подконтрольных курдам районах региона продолжаются массовые аресты мирного населения. Бойцы SDF взяли под стражу нескольких жителей деревни Басира для дальнейшей принудительной мобилизации в ряды SDF.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии нанесли несколько ударов по опорным пунктам радикальных исламистов в окрестностях поселений Орм аль-Кубра и Ариха, передает местный источник в своем микроблоге в Twitter (@HalabTodayTV).

На юге провинции Идлиб продолжают работать ВКС РФ. По сведениям Telegram-канала (@emaannewscenter1), российская авиация наносит удары по позициям террористов «Джебхат ан-Нусры» недалеко от Джиср аш-Шугура. Одновременно с этим источник сообщает в Twitter (@MasarPressNet), что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков «Тахрир аш-Шам».

Провинция Хама

Сирийские ВВС наносят удары по позициям боевиков «Тахрир аш-Шам» в долине Сахль аль-Габ. Об этом сообщает военный Telegram-канал (@emaannewscenter1).

В это же время правительственные войска САР под прикрытием ВКС РФ атакуют пункты дислокации радикальных исламистов на севере провинции Хама. Источник передает в Telegram (@emaannewscenter1), что российские летчики наносят удары по укрепрайонам террористов в окрестностях поселения Аз-Закият. Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) в это время бьет по расположениям противника недалеко от Аль-Латамины.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)