Президент Филиппин пригласил Путина посетить Манилу

Москва, 15 мая. Министр иностранных дел Филиппин Алан Питер Кайетано передал послание президента республики Родриго Дутерте на имя российского лидера Владимира Путина с приглашением посетить Манилу. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с главой филиппинского МИД 15 мая.

«Действительно, мой коллега и друг передал послание президента Дутерте на имя президента Путина, в котором среди прочего подтверждается приглашение, которое было передано нашему лидеру в мае прошлого года во время визита президента Филиппин», — заявил российский дипломат.

Стороны подтвердили заинтересованность в продолжении контактов на высшем уровне, заявил Лавров. По словам российского дипломата, саммит должен поднять партнерство двух стран на новый уровень и быть насыщен конкретными результатами. Лавров подчеркнул, что главы МИД обеспечат координацию по ускорению подготовки важных документов, находящихся на обсуждении во внешнеполитических ведомствах двух стран.