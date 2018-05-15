Проханов: Владыка Тихон будет развивать на Псковщине не только духовную жизнь

Писатель Александр Проханов связывает с приходом епископа Тихона (Шевкунова) в Псковскую митрополию не только развитие духовной жизни в регионе, но и «преуспевание заброшенной властями земли». Об этом председатель Изборского клуба и главный редактор газеты «Завтра» рассказал в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

«Тихон Шевкунов является блистательной звездой современного русского православия, — заявил Проханов. — Он восходил упорно, упрямо, не один год, постепенно, стяжая все больше и больше известности и любви. Он — один из тех иерархов Русской православной церкви, кто умеет разговаривать и с интеллигенцией, и с народом. Возглавляя Патриарший отдел по культуре, он запросто говорил и с писателями-модернистами, и с художниками-экспрессионистами. Он может обсуждать и старомодные, и новомодные течения. Шевкунов является связующим звеном между церковью и интеллигенцией, которая, конечно, очень скептична, ядовита, «уксусно» настроена, в том числе и по отношению к церкви».

Кроме того, по мнению Проханова, владыка Тихон является очень просвещенным, глубоким, исторически мыслящим человеком.

«Ему принадлежит идея соединения разорванной русской истории и культуры. Он, в отличие от многих священников, которые тотально отрицают советский период, являются глубинными антисоветчиками, устанавливает связи между растерзанными эпохами — между романовской и красной эрами. Он понимает, что история России не терпит такого рода разрывов», — отметил председатель Изборского клуба.

Усилиями Тихона Шевкунова Сретенский монастырь превращен в великолепную обитель, там недавно построен Храм Всех Новомучеников, который является общенародной святыней и в каком-то смысле соперничает по своему значению с Храмом-на-Крови.

Александр Проханов отметил также роль Тихона Шевкунова в становлении Изборского клуба.

«Владыка Тихон заложил основы Изборского движения, — продолжает писатель. — Теперь, когда он переходит в Псковскую епархию, нам это кажется очень знаменательным, потому что Псковщина — это Русский Афон. Это земля, где каждый камень, каждый ручей источает благодать. У Тихона со Псковщиной связана молодость, там он жил в монастыре, там принял постриг. У него есть замечательная книга «Несвятые святые» о Псковско-Печерском монастыре. И то, что он туда возвращается, на свою Псковщину, но уже в новом качестве, мне кажется абсолютно закономерным явлением».

Владыка Тихон сменяет на своем посту другого замечательного пастыря — уже престарелого, умудренного владыку Евсевия, который многие годы возглавлял епархию и создал там множество обителей, преуспел в строительстве храмов и монастырей.

«И теперь владыка Тихон принимает эту святую землю как завет, как крест, как Божие повеление. Я связываю его появление на Псковщине, а это и моя духовная Родина, с началом преуспевания заброшенной властями земли. С приходом Тихона, думаю, появятся и новые инициативы, и новое движение — не только духовное», — подытожил писатель.

Напомним, 14 мая 2018 года стало известно о назначении епископа Тихона (Шевкунова) главой Псковской митрополии Русской православной церкви. «Епископ Егорьевский Тихон назначен главой Псковской митрополии с сохранением должности главы Патриаршего совета по культуре», — сообщил по итогам заседания синода Александр Волков, пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси, отметив, что, скорее всего, епископ Тихон получит сан митрополита.

Владыка Тихон является членом Изборского клуба и академиком РАЕН. Примечательно то, что Изборский клуб был основан в Псковской области.