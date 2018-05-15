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Рябков исключил посредничество России в отношениях между США и Ираном
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    Рябков исключил посредничество России в отношениях между США и Ираном

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    Рябков исключил посредничество России в отношениях между США и Ираном

    Москва, 15 мая. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что российская сторона не видит себя в качестве посредника между США и Ираном.

    «Мы себя считаем одним из участников договорённости (по иранскому атому — ред.), и мы ее собираемся выполнять, — сказал он в интервью журналистам. — И находимся в тесном контакте, диалоге со всеми остальными участниками».

    По его словам, главной задачей является обеспечение сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) «в действующем виде и нахождение такой формы работы по имплементации договоренности».

    Напомним, ранее Рябков заявил, что решение США выйти из соглашения по иранской ядерной программе не связано с самим документом. По его словам, Россия не хотела бы, чтобы выход США из соглашения стал прелюдией к дальнейшему нарастанию военной напряженности на Ближнем Востоке.

    Автор: Тимур Румянцев
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