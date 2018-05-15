Защита Concord Management продолжает борьбу против Мюллера

Вашингтон, 15 мая. Защита Concord Management and Consulting продолжает борьбу против команды спецпрокурора США Роберта Мюллера, обвинившего российскую компанию в якобы имевшем место вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году.

Как сообщает телеканал CNN, адвокатская группа Reed Smith настаивает на прекращении преследования своих подзащитных, подчеркивая, что обвинение является политически мотивированным и не основывается на конкретных фактах.

В заявлении, которое адвокаты Эрик Дюбелье и Кэтрин Сейкали направили в понедельник в федеральный суд в Вашингтоне, они требуют проверить инструкции, которые комитет Мюллера передал коллегии присяжных до того, как было одобрено обвинительное заключение. Защита считает, что заместитель генерального прокурора США Род Розенштайн наделил спецкомитет Мюллера неограниченными полномочиями, нарушив тем самым традиции Департамента юстиции США.

Напомним, после президентских выборов 2016 года Вашингтон выдвинул голословные обвинения в адрес Москвы, заявив, что Россия якобы предпринимала попытки вмешаться в кампанию. Расследование так называемого «российского дела» ведет специальный прокурор США Роберт Мюллер. Ранее он предъявил обвинения по статьям «сговор против США» и «мошенничество» 13 россиянам и трем российским компаниям.

В число обвиненных Мюллером компаний попала и Concord Management and Consulting. Она единственная решила ответить на голословные обвинения Мюллера в суде. Как ранее в комментарии для ФАН отметил российский политолог Андрей Кошкин, решив активно действовать, российская компания приняла верное решение.

Он напомнил, что как только РФ начинает требовать доказательств обвинений, Запад уходит от темы и никак не обосновывает свою позицию. Особенно сильным ходом защиты Concord Management является требование раскрыть данные о вмешательстве Вашингтон в политику других государств с 1945 года.