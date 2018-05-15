«Нас уже облетают и объезжают»: экс-депутат Рады назвала Крымский мост сигналом изоляции Украины

Москва, 15 мая. Экс-депутат Рады Елена Бондаренко в эфире телеканала «Россия-1» назвала Крымский мост сигналом изоляции Украины, подчеркнув, что кроме букета провалов Киеву «нечем похвастать» перед Москвой накануне открытия переправы.

В частности, она указала на абсурдную политику украинских властей в энергетической и транспортной сфере, загоняющую страну не только политическую, но и экономическую изоляцию.

«У нас под вопросом функционирование газовой трубы, нас уже облетают самолеты, нас объезжают другими дорогами и строят обводные мосты», — перечислила она, выступая на шоу «60 минут».

Другой гость передачи украинский политолог Василь Вакаров попытался приравнять сдачу Крымского моста к запуску Бескидского тоннеля в Карпатах, которое намечается 25 мая. Однако ведущая Ольга Скабеева в ответ заметила, что с колоссальным проектом по возведению переправы через Керченский пролив Россия справилась за четыре года, а тоннель, с которым пытается сравнивать мост Вакаров начали строить еще при президенте Януковиче. Это, по ее словам, является наглядным доказательством того, что страна погрязла в коррупции, вставляющей палки в развитие любого начинания на Украине.

Также Вакаров признал, что украинская элита насквозь коррумпирована, и призвал Россию «вместе давить на элиту, чтобы она не занималась коррупцией, и люди жили лучше».

Как сообщалось ранее, сегодня будет запущено автодвижение по Крымскому мосту. В торжественной церемонии примет участие президент РФ Владимир Путин.

Отметим, что украинские СМИ неоднократно публиковали фейковые новости о трещинах и дефектах возводимого моста. Более того, они даже назвали Крымский мост голограммой из пластилина, снятой на «Мосфильме». По их мнению, опубликованные снимки переправы слишком красочные и не могут быть настоящими.

А министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призывал Запад срочно остановить строительство моста. Для этого он просил ввести дополнительные санкции против РФ, а также против компаний и физических лиц, которые причастны «к незаконному строительству».

По его словам, возведение конструкций в Керченском проливе прямо влияет на транспортную инфраструктуру и экономику Украины, в частности, снижается количество судозаходов и грузооборот в морских портах Мариуполя и Бердянска, а также уменьшается загрузку зерновых терминалов.