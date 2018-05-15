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В худших традициях тоталитарных режимов: в МИД РФ прокомментировали гонения на СМИ в Киеве
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    В худших традициях тоталитарных режимов: в МИД РФ прокомментировали гонения на СМИ в Киеве

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    В худших традициях тоталитарных режимов: в МИД РФ прокомментировали гонения на СМИ в Киеве

    Москва, 15 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию в информационном пространстве Украины, имея в виду и обыски в офисе РИА Новости Украина, отметив, что Киев совершил ряд противоправных действий в отношении российских журналистов.

    «За последние две недели официальный Киев отметился целым рядом противоправных шагов в отношении российских журналистов, освещающих события на Украине», — говорится на сайте дипломатического ведомства РФ.

    Захарова напомнила про задержания и депортацию российских журналистов 9 мая и отметила, что произвол в отношении представителей российских СМИ продолжается.

    В худших традициях тоталитарных режимов: в МИД РФ прокомментировали гонения на СМИ в Киеве

    Она подчеркнула, что при полном попустительстве киевских властей продолжается давление украинских националистов на местные СМИ. Радикалы 9 мая заблокировали офисы телеканала «Интер» в Киеве, угрожая расправами и поджогом.

    «По-прежнему не видим никакой внятной реакции на произвол украинских властей со стороны западных стран и профильных международных организаций. Считаем, что подобное попустительство прямо угрожает судьбам общеевропейского пространства, способствуя подавлению инакомыслия в худших традициях тоталитарных режимов», — обратила внимание на ситуацию Захарова.

    Она добавила, что Россия продолжит добиваться адекватной оценки происходящего.

    Автор: Дана Балан
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