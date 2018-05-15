15 мая |День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Кемерово сносят сгоревший торговый центр «Зимняя вишня»

В Кемерово сносят сгоревший торговый центр «Зимняя вишня» В Кемерово сносят сгоревший торговый центр «Зимняя вишня», где в результате пожара в марте погибли 60 человек, в том числе 40 детей. Первым под снос пошло двухэтажное здание, которое занимают сауна и автомойка. Вторым на очереди станет сам торговый центр. Срок окончания работ не уточняют, однако известно, что к началу осени этого года здесь уже должен быть разбит сквер. Основным собственником торгового центра является ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». Его руководство абсолютно безвозмездно передало муниципалитету все здания комплекса, а доли тех, кого не устраивает снос, собирается выкупить.

В Якутске ввели режим ЧС из-за угрозы паводка В Якутске ввели режим чрезвычайно ситуации из-за угрозы паводка. Об этом рассказал глава города Айсен Николаев. Он отметил, что ситуация в населенном пункте складывается тревожная, уровни воды в поселке Табага - критические. Подтоплен ряд дворов, в городе развернуты пункты временного размещения, приготовлена специальная техника. По словам Николаева, от Мегино-Кангаласского мыса до Намского района наблюдается сплошной лед. Эта ситуация может вызвать серьезные ледяные заторы, однако взрывать лед пока нет смысла.

Су-34 ВКС России нанесли удар по позициям боевиков в Алеппо Российские военные салометы в Сирии атаковали позиции боевиков в северо-западной части Алеппо в районе ЛерамУн. Как отмечает источник, что при атаке оба боеприпаса попали в место дисцлоцИрования минометов. Ранее группа террористов в течение нескольких дней обстреливала из этих орудий район Лерамун, среди пострадавших были мирные сирийцы. Боевиков вычислил разведывательный дрон «ОрлАн-10». После обнаружения цели к ней вылетел истребитель Су-34 ВКС России.