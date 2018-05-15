В Оренбургской области мать выпивала, пока в пожаре погибали ее дети

Оренбург, 15 мая. В Оренбургской области прокуратура завершила проверку пожара в селе Новотроицкое, где погибли двое детей и один пострадал.

На пожаре погибли две девочки семи и девяти лет, они жили вместе с матерью-одиночкой. Подросток, который спас из пожара двух младших сестер и дедушку, получил серьезные ожоги. Сейчас мальчик находится в больнице. В момент пожара мать ушла выпивать с подругой, сообщает интернет-издание РИА 56.

«В ночь на 5 мая, когда произошел пожар, мать в доме отсутствовала. Она находилась у подруги и употребляла спиртное. Дети ночевали с дедом-инвалидом», – уточнили в прокуратуре Оренбургской области.

Оказалось, что мать не заботилась о детях и часто оставляла их одних. С 2013 года оренбурженку часто привлекали к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Теперь ей грозит лишение родительских прав.

«Кроме того, прокурор района направил в Самарский районный суд иск о лишении матери родительских прав в отношении ее несовершеннолетних детей», – уточнили в прокуратуре Оренбургской области.

Сейчас прокуратура возбудила уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Дети, которые не пострадали в пожаре, уже изъяты из семьи.