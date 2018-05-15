«Эту гадость надо запретить в первую очередь»: в Госдуме оценили идею отказа от американского картофеля фри

Национальный плодоовощной союз выступил с инициативой запретить ввоз в Россию замороженного картофеля фри из США и других стран, поддерживающих антироссийские санкции. В Госдуме оценили эту идею.

По мнению Национального плодоовощного союза, запрет на замороженный картофель фри из США и других западных стран позволит поддержать отечественного производителя, сохранить рабочие места, а также повысить безопасность и качество конечной продукции.

В Союзе отметили, что в прошлом году доля импорта замороженной картошки фри составила 94%, при этом Россия располагает достаточными мощностями, чтобы производить достаточное количество продукта.

«Инициатива Плодоовощного союза РФ вполне понятна. В первую очередь это забота о том, чтобы российские сельхозпроизводители могли производить свою продукцию и реализовывать ее на внутреннем рынке, не сталкиваясь с недобросовестной конкуренцией», — прокомментировал новость член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Депутат напомнил, что нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях, который разрабатывается с целью защитить национальную экономику от недружественных действий со стороны Запада.

«Законопроект предлагает целый ряд ограничений, в том числе на ввоз отдельной импортной продукции. Я считаю, что в первую очередь нужно окончательно поставить заслон для генномодифицированных продуктов питания. Это сделано в Европе, а в Соединенных Штатах продукты, содержащие ГМО, не запрещены. Поэтому теоретически продукция, поставляемая в Россию из Америки, может содержать ГМО. От них нам надо отказаться. В принципе, нам надо отказаться от всей сельхозпродукции из США. Потому что это рискованно для здоровья россиян», — отметил Антон Морозов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Парламентарий уверен, что отказ от плодоовощной и сельскохозяйственной продукции, произведенной в США, а не только от американского замороженного картофеля фри, будет максимально безболезненным, учитывая, что и объемы поставок не столь велики.