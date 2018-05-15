Несколько десятков туристов из России отравились в пятизвездочном отеле в ОАЭ

Санкт-Петербург, 15 мая. Несколько десятков российских туристов отравились на отдыхе в пятизвездочном отеле Sheraton Sharjah Beach в ОАЭ.

Неприятный инцидент произошел 9 мая в отеле в Шардже, который расположен на берегу Персидского залива. Житель Санкт-Петербурга Ильяс с женой заплатили за десятидневный отдых 140 тысяч рублей, в путевку входили лишь завтраки.

Семейная пара 9 мая позавтракала и почувствовала недомогание, четыре дня температура не опускалась ниже 39,5 градусов, к тому же присутствовали сопутствующие отравлению симптомы.

Аналогичное состояние, по словам туроператоров, было у пятидесяти туристов, проживающих в отеле Sheraton, в свою очередь постояльцы утверждали, что отравились около ста человек, среди которых были туристы из России, Казахстана и Украины.

Руководство отеля отказывалось верить в отравление постояльцев, однако туристы добились проведения обследования врачей. Сотрудники больницы заявили, что услуги будут стоить в районе десяти тысяч рублей.

«Люди, которые потратили столько денег на путевку, должны еще и за больницу платить? Большинство отказалось от анализов и решили уже дома обращаться к врачам. Лично я летел в Петербург с температурой под сорок. Это было самое тяжелое отравление за тридцать лет моей жизни», — цитирует «Петербургский дневник» Ильяса.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что, по ее данным, пострадали сорок семей.