«Гнилая традиция»: Онищенко резко раскритиковал действия СБУ против РИА Новости Украина

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) ворвались в офис РИА Новости Украина, расположенный в Киеве. Очевидцы видели, как утром в понедельник люди в форме СБУ с домкратом вошли в здание, где расположен офис российского агентства. После этого находившаяся внутри российская журналистка перестала выходить на связь. Как разъяснила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, украинские силовики проводили следственные действия в отношении «медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации». По ее словам, украинские спецслужбы «установили», что российское информагентство якобы «использовалось страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины». «Гнилой традицией» назвал подобную практику первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, который сам сталкивался с аналогичными действиями, когда ему пришлось посещать Киев.

«Я сам столкнулся с таким, когда был в Киеве в редакции РИА Новости Украина. Я приезжал туда для обсуждения вопросов с поставками украинской сельскохозяйственной продукции, — отметил Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Это было еще когда этот господин — нынешний незаконный президент Украины — выступал в роли министра экономического развития и торговли. Тогда во время моей пресс-конференции в зал ворвался экзальтированный украинский депутат — господин [лидер Радикальной партии Олег] Ляшко, чтобы попытаться воспрепятствовать моей работе».

По словам Геннадия Онищенко, если в «домайданной» Украине такого рода акции все-таки в основном были уделом маргиналов, то теперь это стало официальной политикой киевских властей.

«Подобные действия — это гнилая традиция, которой придерживаются некоторые политические силы, в данном случае — незаконное правительство нынешней Украины. Когда силовые структуры врываются в информационные агентства, чтобы проводить там свои разборки, это говорит об агонии и о слабости правительства этой страны. Думаю, сегодня не только мы должны осудить подобные действия киевских спецслужб, но и все западные так называемые «поборники прав человека», «свободы волеизъявления» тоже должны высказаться на эту тему. Я с большим интересом буду наблюдать, как они будут оценивать эту ситуацию — отмолчатся или найдут какую-то такую словесную ужимку, чтобы оправдать беспредел, который творится на Украине», — резюмировал Геннадий Онищенко.

Отметим, Служба безопасности Украины пока не дала внятных объяснений по поводу утреннего инцидента в российском информагентстве, пообещав огласить детали операции позже. Также утром во вторник в Киеве был задержан сотрудник РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев потребовал от украинских властей немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ.

«Это далеко не первый случай, когда киевский режим попирает основные права и свободы, преследуя журналистов, — заявил Киселев. — Мы будем обращаться в международные структуры, в том числе в журналистские, а также в ОБСЕ для того, чтобы содействовать прекращению гонений против журналистов на Украине».

О готовности защитить российские издания на Украине заявили также в Кремле.