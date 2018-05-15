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Роскомнадзор разъяснил ситуацию с решением суда по блокировке Telegram
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    Роскомнадзор разъяснил ситуацию с решением суда по блокировке Telegram

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    Роскомнадзор разъяснил ситуацию с решением суда по блокировке Telegram

    Москва, 15 мая. Роскомнадзор разъяснил, что решение Таганского районного суда Москвы о блокировке мессенджера Telegram требовало немедленного исполнения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    «Данное судебное решение, согласно его резолютивной части, обращено к немедленному исполнению с момента принятия», — говорится в сообщении.

    В ведомстве пояснили, что немедленное исполнение решения московского Таганского суда не требует ожидания вступления данного решения в законную силу. Также Роскомнадзор отметил, что не получил от Telegram копий жалоб компании на решение суда.

    Ранее сообщалось, что отметка о вступлении в законную силу решения суда о блокировке мессенджера была удалена с сайта Таганского суда. Суд объяснил, что это связано с тем, что Telegram успел подать две жалобы.

    Напомним, Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке мессенджера на территории России из-за того, что руководство Telegram отказалось предоставлять ФСБ ключи для дешифровки. Ведомство заявляет, что действия угрожают безопасности россиян и играют на руку террористам.

    Автор: Дарья Смолина
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