Прокуратура Москвы не видит ничего зазорного в сбыте «силами ГУ МВД» списанных полицейских лошадей

Федеральное агентство новостей продолжает отслеживать ситуацию со списанными рысаками московской конной полиции, которых, по мнению кавалеристов, незаконно отправляют на колбасу и притравку собакам. Защищающая интересы кавалеристов юрист Маргарита Гаврилова рассказала ФАН о новых юридических странностях этого скандала. Дело в том, что результаты проведенного в марте конкурса на реализацию животных, на участие в котором все-таки успели подать заявки кавалеристы, до сих пор так и не озвучены заказчиком, то есть московским МВД. Гаврилова решила в очередной раз прояснить ситуацию в прокуратуре.

«Я сделала письменный запрос, почему нас не ознакомили с результатами проведенного конкурса и кто является победителем, — рассказала юрист. — Мы в срок подали ценовое предложение, и было достаточное количество участников. В соответствии с требованиями государственного контракта в течение 2-х недель заказчик обязан огласить результаты конкурса, но этого до сих пор не произошло, хотя прошло почти 2 месяца. МВД просто не объявляет результаты и молчит. По приватной информации, которую нам передают партизанскими методами, у нас есть основания ждать нового тендера в декабре».

Это уже не первое обращение Гавриловой в прокуратуру по данному делу. Реакции на последний запрос правозащитницы до сих пор так и не последовало, зато неожиданно «дошел» ответ на ее предыдущее обращение по вопросу неправомерных действий ФКУ «ЦО УМТС МВД России», составленное еще в январе 2018 года. Как следует из ответа прокуратуры, по итогам рассмотрения январского запроса Гавриловой никаких нарушений со стороны МВД не выявлено и оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет. При этом в том же сообщении было прямо указано, что ранее реализация (то есть списание в неизвестном направлении) выбракованных лошадей проводилась «силами ГУ МВД России по г. Москве», а полноценная процедура продажи проводится ведомством впервые, по требованию замначальника МВД. Правозащитница заявила ФАН, что это — прямое указание на многолетнее нарушение федерального законодательства. Как подсчитали кавалеристы, получается, что «своими силами» за прошедшие 15 лет МВД тихо реализовало куда-то не менее 600 прекрасно воспитанных породистых рысаков.

«Есть Постановление Правительства РФ от 23.04.2003 N 231 «О высвобождении и реализации движимого имущества, находящегося в оперативном управлении некоторых органов, учреждений и предприятий», а также приказ МВД России 992 от 05.12.2006, — объяснила Гаврилова. — В соответствии с ними нельзя просто брать и реализовывать «своими силами» имущество страны! Должно быть подготовлено техническое задание и размещено на сайте госконтрактов. Дальше отбирается организация, которая будет заниматься реализацией, она выбирает покупателей. Кроме того, имущество высвобождается единым пакетом, должно быть 4 приложения, четвертое из которых описывает как раз движимое имущество, то есть лошадей. «Силами ведомства» лошади не могли быть списаны без обязательных конкурсных процедур, отдельно от остального имущества, это противозаконно!»

Кавалеристы намерены дальше обжаловать решения контролирующих инстанций через суд и вышестоящие органы. Как заявила Гаврилова, они будут бороться за своих любимцев «до последней капли крови» и сейчас готовят повторные обращения в ФСБ и следственный комитет, который, по словам правозащитницы, с 22 декабря 2017 года не предпринял никаких процессуальных действий по поводу 26 поданных заявлений на возбуждение уголовных дел в связи с незаконным списанием лошадей.

«Из следственного комитета Москвы не было получено ни отказа, ни промежуточного ответа, обращения граждан просто игнорируют, — возмущается юрист. — Прошло почти полгода! Это беспрецедентный случай в моей многолетней практике».

Кавалеристы считают, что для МВД настоять на своем в сложившейся ситуации — принципиальный вопрос с точки зрения общественного правосознания. Если согласиться с тем, что последняя процедура реализации выбракованных лошадей была законной и именно в таком формате надо проводить реализацию любого высвобождаемого движимого имущества, придется расписаться в многолетнем нарушении законодательства. Хотя, со слов Гавриловой, никакой декларации для этого уже не нужно, все и так очевидно.

Остальные надзорные органы перебрасывают обращения кавалеристов друг к другу. Так, ФАС перенаправил запрос в управление федерального казначейства по Москве, где объяснили, что как орган внутреннего госконтроля они не имеют полномочий осуществлять контроль над действиями учреждений, связанными с оценкой, высвобождением и реализацией движимого имущества.

Само МВД не балует правозащитницу ответами на письменные запросы, лишь изредка в общих чертах сообщая, что чтит законодательство и не нарушает его.

Напомним, в прошлом году кавалеристы создали петицию, обращенную к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, где изложили свои тревоги относительно незаконных, по их мнению, методов списания выбракованных лошадей 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве. В первую очередь их волнует дальнейшая судьба четвероногих напарников: люди хотят приобрести их, чтобы заботиться и дать достойную старость. На момент работы ФАН над материалом петиция подписана почти 42,5 тысячами граждан.