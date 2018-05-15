Меню
Политика
Получат Ростов и Сочи: в РФ объяснили журналисту из США, почему армяне не позволят Пашиняну смотреть в сторону Запада
Россия
Открытие Крымского моста: онлайн-трансляция
Следующая новость
Загрузка...

    Получат Ростов и Сочи: в РФ объяснили журналисту из США, почему армяне не позволят Пашиняну смотреть в сторону Запада

    105

    Получат Ростов и Сочи: в РФ объяснили журналисту из США, почему армяне не позволят Пашиняну смотреть в сторону Запада

    Москва, 15 мая. Армения под руководством премьера Никола Пашиняна продолжит ориентироваться на Российскую Федерацию, так как граждане республики не позволят ему «смотреть на Запад». Об этом сообщил во вторник политтехнолог Владимир Кравцов.

    Пашинян, который стал премьер-министром Армении в результате масштабных оппозиционных акций, в минувший понедельник прибыл в Сочи, где впервые встретился с российским лидером Владимиром Путиным.

    В ходе переговоров глава армянского правительства подтвердил обязательства Еревана перед ЕАЭС, а также назвал Ереван и Москву «стратегическими союзниками». 

    Получат Ростов и Сочи: в РФ объяснили журналисту из США, почему армяне не позволят Пашиняну смотреть в сторону Запада

    Однако настроенные против РФ чиновники и эксперты считают, что Армения последует западному курсу. Американский журналист Грэг Вайнер в прямом эфире телеканала НТВ заявил, что во время протестов лишь из Лос-Анджелеса в Ереван прилетело восемь чартеров «для моральной поддержки». Корреспондент убежден, что в Армению «последует огромная финансовая помощь» из США и Евросоюза.

    Кравцов категорически не согласился с мнением американского журналиста о «переориентации» Армении на Запад. Эксперт пошутил, что у Пашиняна «политически верное отчество» Воваевич, сообщает «Экономика сегодня».

    «Армения находится в демографической яме. И армянский народ не позволит Пашиняну смотреть в сторону Запада. Я уверен, что если Пашинян хоть каким-то взглядом начнет ориентироваться на Европу, то получит приезд туда Ростовской области, города Сочи и еще массы других регионов, где традиционно жили армяне в дружбе с русским народом», — резюмировал политтехнолог.

    Накануне российский лидер выразил надежду на развитие отношений России и Армении на встрече с Пашиняном.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.