Получат Ростов и Сочи: в РФ объяснили журналисту из США, почему армяне не позволят Пашиняну смотреть в сторону Запада

Москва, 15 мая. Армения под руководством премьера Никола Пашиняна продолжит ориентироваться на Российскую Федерацию, так как граждане республики не позволят ему «смотреть на Запад». Об этом сообщил во вторник политтехнолог Владимир Кравцов.

Пашинян, который стал премьер-министром Армении в результате масштабных оппозиционных акций, в минувший понедельник прибыл в Сочи, где впервые встретился с российским лидером Владимиром Путиным.

В ходе переговоров глава армянского правительства подтвердил обязательства Еревана перед ЕАЭС, а также назвал Ереван и Москву «стратегическими союзниками».

Однако настроенные против РФ чиновники и эксперты считают, что Армения последует западному курсу. Американский журналист Грэг Вайнер в прямом эфире телеканала НТВ заявил, что во время протестов лишь из Лос-Анджелеса в Ереван прилетело восемь чартеров «для моральной поддержки». Корреспондент убежден, что в Армению «последует огромная финансовая помощь» из США и Евросоюза.

Кравцов категорически не согласился с мнением американского журналиста о «переориентации» Армении на Запад. Эксперт пошутил, что у Пашиняна «политически верное отчество» Воваевич, сообщает «Экономика сегодня».

«Армения находится в демографической яме. И армянский народ не позволит Пашиняну смотреть в сторону Запада. Я уверен, что если Пашинян хоть каким-то взглядом начнет ориентироваться на Европу, то получит приезд туда Ростовской области, города Сочи и еще массы других регионов, где традиционно жили армяне в дружбе с русским народом», — резюмировал политтехнолог.

Накануне российский лидер выразил надежду на развитие отношений России и Армении на встрече с Пашиняном.