Google избавляется от облачного сервиса Drive

Москва, 15 мая. Компания Google закрывает свой облачный сервис хранения данных Drive. Вместе него заработает другой сервис Google One.

Разработчики обещают ощутимые изменения, правда, подробности не раскрывают. Известно, что могут измениться и цены за использование данного сервиса. Для подписчиков Google One будет работать специальная служба поддержки.

Пока новшества ощутили только пользователи из США, однако в скором времени они должны произойти и в других странах. Как отмечает Пятый канал, в России Google Drive больше известен как «Google Диск».

Ранее телеканал 360 сообщал о другой представленной в Google новой технологии «Google Ассистент», с помощью которой можно делать звонки и разговаривать с собеседниками разными голосами, которые похожи на человеческие.