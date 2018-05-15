Меню
Технологии
Google избавляется от облачного сервиса Drive
Россия
Ускоренная видеоверсия строительства Крымского моста появилась в Сети
Следующая новость
Загрузка...

    Google избавляется от облачного сервиса Drive

    38

    Google избавляется от облачного сервиса Drive

    Москва, 15 мая. Компания Google закрывает свой облачный сервис хранения данных Drive. Вместе него заработает другой сервис Google One.

    Разработчики обещают ощутимые изменения, правда, подробности не раскрывают. Известно, что могут измениться и цены за использование данного сервиса. Для подписчиков Google One будет работать специальная служба поддержки.

    Пока новшества ощутили только пользователи из США, однако в скором времени они должны произойти и в других странах. Как отмечает Пятый канал, в России Google Drive больше известен как «Google Диск».

    Ранее телеканал 360 сообщал о другой представленной в Google новой технологии «Google Ассистент», с помощью которой можно делать звонки и разговаривать с собеседниками разными голосами, которые похожи на человеческие.

     

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.