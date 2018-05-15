Сосчитать всех убитых: МВД не считает всех погибших от рук преступников россиян убитыми, генпрокуратура учтет каждого

Федеральное агентство новостей (ФАН) выяснило, почему данные официальной статистики убийств, предоставляемой МВД для публикаций в СМИ и отчетов в ООН, примерно в три раза занижают реальное количество россиян, погибших от рук преступников.

Труп – не всегда убийство

В целом в мире главным ориентиром оценки эффективности действий органов закона и правопорядка является динамика количества убийств. Согласно официальным отчетам, России есть чем гордиться, на сайте МВД по поводу этого показателя заявлена следующая информация: 11.500 убийств и покушений на убийство совершено в 2015 году; 10.444 — в 2016 году и всего лишь 9738 — в 2017 году. Однако, в том же официальном отчете МВД за 2017 год число «погибших в результате преступных посягательств» в три раза больше «официально» убитых за этот период.

«В результате преступных посягательств в РФ в 2017 году погибло 29,3 тысячи человек (+0,5%), здоровью 50,9 тысячи человек причинен тяжкий вред (+13,3%). На сельскую местность приходится 37,8% погибших (11,1 тысячи человек), на города и поселки, не являющиеся центрами субъектов Федерации, — 29,5% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред (15,0 тысяч человек)», — сказано в официальном отчете МВД за 2017 год.

Получается, что от рук преступников в 2017 году погибло почти 30 тысяч человек, но всего треть из них зарегистрированы как убитые. Эксперты объясняют это несоответствие разными критериями статистического учета, при котором под убийство как таковое подпадают лишь некоторые статьи уголовного кодекса.

Например, в одну графу («убитые от преступных посягательств») МВД включает 100% смертей с признаками насильственной смерти, а дела, проходящие по 111 статье УК РФ («умышленное причинение вреда здоровью») регистрируются отдельно. Получается, если человека несколько дней пытали и оставили умирать, а потом доставили в больницу, где он позднее скончался, — это не будет считаться убийством. Больше того, такая смерть квалифицируется как причиненная по неосторожности – потому что убийцы не признаются в умышленных мотивах, чтобы не утяжелять себе наказание.

Также не попадают в статистику убийств детоубийства и изнасилования, повлекшие смерть – они проходят по своим квалифицирующим признакам.

Больше того, оперативные работники МВД на условиях анонимности сообщили ФАН, что из графы по учету убийств убрали неочевидную «бытовуху», преступления, где умысел на убийство не доказан признанием преступника или неоспоримыми уликами, хотя жертва и была лишена жизни при помощи насилия.

Кроме того, любое лишение жизни в случае, когда труп найден не сразу, можно переквалифицировать как тяжкий вред здоровью, повлекший смерть, и тогда это дело тоже не испортит МВД отчетов по статистике убийств.

«Система учета убийств во всех странах разная. В Российской Федерации в нее включаются лишь «прямые убийства» с установленным умыслом преступника на убийство, - прокомментировал ситуацию ФАН Игорь Мацкевич, профессор кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ им. Ломоносова. - А по смертям от нанесения тяжелых телесных повреждений, например, статистика ведется отдельно. Если жертва умирает от травм в течение продолжительного времени, то это фиксируется как криминальная смерть, но не как убийство. Многие деяния таким образом де-юре не подпадают под убийства, хотя с общечеловеческой точки зрения именно ими и являются. А доказать умысел преступника зачастую слишком сложно. Кроме того, в предоставляемую статистику убийств не включаются пропавшие без вести, количество которых год от года растет. И даже когда пропавших находят, трупы зачастую уже в таком состоянии, что причину смерти не установить, и тогда, опять же, они не будут включены в соответствующую графу».

Впрочем, заметим, что общее количество погибших от рук преступников в России неуклонно снижается – с 47800 в 2008 году до 29300 в 2017. Однако данные МВД, оценивающие статистику убийств, более оптимистичные, что маскирует, а не решает проблему, полагают специалисты.

Разные показатели у разных ведомств

Помимо официально опубликованных данных МВД есть показатели внутренние, разобраться в которых непросто даже специалистам, поскольку для этого надо знать специфику взаимодействия следственных органов.

«В прокуратуре учитываются статистические карточки, предоставляемые и МВД, и следственным комитетом, - рассказал ФАН криминолог Игорь Маркелов - Например, сотрудник МВД выезжает на место преступления, где обнаруживает труп с признаками насильственной смерти. А в дальнейшем это дело расследует следственный комитет. Как пошло следствие дальше и действительно ли смерть жертвы была насильственной – эти данные имеются только внутри ведомств. Когда дело изначально возбуждается как убийство, а в ходе расследования выясняется, что это умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть, получается непростая ситуация. Карточки в таких случаях заводятся на убийство, а в суд направляются по 111 статье УК РФ, а не по 105-й. Погибшие есть везде, но в статистику дела поступают по разным категориям».

Доктор юридических наук, профессор, лауреат Государственной премии России Виктор Лунеев, рассказал ФАН, что позитивные данные статистических отчетов МВД, отражающих неуклонное снижение уровня преступности в стране, могут значительно приукрашивать реальность.

«До 2006 года учтенная преступность в России практически ежегодно росла, достигнув почти 4 миллионов, - рассказал Лунеев ФАН. - Но после этого она стала вдруг ежегодно и интенсивно снижаться».

Это феномен изучил ученик доктора Лунеева, профессор Сергей Иншаков. На основании сопоставления статистических данных и опросов ученые сделали вывод, что все эти годы преступность в стране не снижалась. Впрочем, с такой оценкой согласны не все эксперты, признает спикер ФАН.

«У нас народ подает около 27—30 миллионов заявлений о совершенных преступлениях и правонарушениях, — объяснил Виктор Лунеев. — Из них уголовных дел возбуждается лишь около 2 миллионов; успешно расследуется — около 50% от этих дел, а до суда доходит примерно 4% от реальных правонарушений и преступлений, о которых было сообщено. Вот так и получается итоговое число — «меньше, чем в предыдущем году на 4,7%».

«Раскроют из них не более половины, осудят и того меньше», - полагает криминалист.

Примечательно, что подобная ситуация не является характерной только для России – в большинстве стран мира правоохранители всеми силами стараются занизить количество убийств, манипулируя квалифицирующими признаками, поскольку от этого во многом зависят рейтинги страны во всех сферах, включая сугубо экономические.

Искажения при предоставлении статистики со стороны следственных органов привели к тому, что Генпрокуратура РФ решила «цифротизировать» всю систему учета криминальных дел и провести в ней глобальную реформу. Для этого ведомство запустило пилотную версию государственной автоматизированной системы «Правовая статистика» (ГАС ПС). В 2018 году ГАС ПС должна охватить все регионы Российской Федерации.

В конце марта 2018 года на официальном портале Генпрокуратуры РФ опубликовано сообщение о том, что в правительство Российской Федерации внесен законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного единого статистического учета данных о преступности, следственной работе, дознании и прокурорском надзоре». Он разработан как раз для контроля над своевременностью, полнотой и качеством предоставления первичных данных о состоянии преступности в стране.

Пока же портал правовой статистики не обновлялся с 2011 года и согласно его данным, в России совершается 14574 убийства в год.

Федеральное агентство новостей направило соответствующие запросы в МВД, генеральную прокуратуру и Госкомстат с просьбой прокомментировать ситуацию со статистикой гибели граждан вследствие противоправных действий преступников. Как только будут получены ответы, мы опубликуем как мнения (возражения) специалистов, так и данные соответствующих органов.