Содействие санкциям иностранных государств в России могут приравнять к госизмене

Законопроект о включении в УК новой статьи 284.2, предусматривающей наказание за содействие санкциям иностранных государств, принят Госдумой в первом чтении. Новая статья пополнит главу 29 Уголовного кодекса, в которой обозначены «преступления против основ конституционного строя и безопасности государства», в частности госизмена, шпионаж, вооруженный мятеж и пр.

Согласно законопроекту, наказуемым станет «совершение действий» или «бездействие», целью которых было «исполнение решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера», если они привели к ограничению или отказу от обычных хозяйственных операций или сделок между российскими частными лицами или компаниями.

За такие действия предлагается наказывать штрафом до 600 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до четырех лет. Также предусматривается наказание в виде принудительных работ на аналогичный период.

Необходимость введения уголовной ответственности за исполнение и содействие санкциям иностранных государств против России назрела давно, заявили Федеральному агентству новостей авторы поправок к Уголовному кодексу.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов назвал законопроект новым и своевременным.

«Когда иностранные государства вводят против России санкции, некоторые сограждане начинают следовать им на территории нашей же страны. Считаю, это должно быть наказуемо», — поделился с ФАН своим мнением депутат.

Он пояснил, что адресатами могут стать должностные лица определенных компаний и те граждане России, которые содействуют формированию санкционных списков. Депутат при этом отверг опасения, что законопроект может снизить активность инвесторов.

«В нашей стране иностранный капитал идет в основном в сырьевой сектор, в табак, алкоголь и ритейл, но никак не в высокие технологии, — подчеркнул Емельянов. — Либо это вообще портфельные инвестиции, а они, кроме «разогрева» финансовой спекуляции, ничего не дают».

Авторами законопроекта стали председатели обеих палат Федерального собрания РФ — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников, первый вице-спикер от «Единой России» Александр Жуков, первый замглавы фракции «Единой России» Андрей Исаев, а также лидеры всех четырех думских групп.

Согласно их предложению, уголовную ответственность повлекут также «умышленные действия», которые способствовали введению санкций против российских компаний и граждан. Кроме того, предполагается наказывать за действия, которые «могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им лиц». Здесь предусмотрены штраф до 500 тысяч рублей, лишение свободы до трех лет либо принудительные работы на тот же срок.

Документ был внесен в совет Государственной думы накануне, он прошел правовую и лингвистическую экспертизы и был подготовлен к рассмотрению в первом чтении. Замечаний концептуального характера по проекту у правового управления Госдумы не оказалось.

По словам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, необходимо противостоять недружественным действиям со стороны США и ряда других государств.

«К нам обращаются представители тех компаний, которые попали под санкции, а также физические лица, которые оказались в санкционном списке, — говорит спикер нижней палаты. — Нам крайне важно защитить нашу экономику и чтобы наше национальное законодательство выполнялось в нашей стране».

В ходе подготовки этого документа, а также законопроекта о контрсанкциях депутатами Госдумы была проведена активная работа с экспертным сообществом.

«Мы собирали два совета по законотворчеству с участием экспертных кругов, институтов гражданского общества и обсуждали детали двух этих законов», — заключил спикер.

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов прямо назвал содействие в реализации и введении антироссийских санкций преступлением против государства и поставил его в один ряд с государственной изменой и экстремистской деятельностью.

«Законопроект станет хорошей профилактической и отрезвляющей мерой для тех, кто ставит предписания иностранных правительств превыше интересов и законов России, — подчеркнул он. — Законопроект направлен против тех должностных лиц, которые, следуя ограничениям, введенным другими государствами, наносят ущерб экономике нашей страны».

На пленарном заседании Госдумы во вторник главным спикером по законопроекту выступил Андрей Исаев, который заявил, что объявленные западными странами «санкции имеют цель ослабить нас и разрушить наше государство».

«В праве есть понятие «умышленные действия», то есть они имеют соответствующую цель, — добавил единоросс. — И вот если кто-то предпринимает действия, целью которых является помощь в введении санкций или подстрекательство, то в таком случае этот человек подпадает под данную норму».

И это уже, как считает Исаев, должно приводить к уголовной ответственности.