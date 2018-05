Ученые нашли связь малого веса при рождении с леворукостью

Москва, 15 мая. Группа ученых из Хельсинского университета провела исследование с целью изучения зависимости между формированием леворукости и пониженным весом ребенка при рождении. Результаты исследования были опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences.

В исследовании принимали участие 1305 тройняшек из Японии и 947 — из Нидерландов. Ученые собирали данные о том, какая рука у ребенка является преобладающей, на каком сроке беременности родился ребенок, сколько он весил, когда научился поворачиваться, садиться, ползать, а также самостоятельно стоять и ходить. Кроме этого исследователей интересовал вопрос, в каком возрасте женщины становились матерями.

Как оказалось, вес при рождении у левшей был ниже, чем у правшей. Кроме того ученые выяснили, что моторные навыки у детей-левшей развивались медленнее, чем у правшей. У левшей также была меньше окружность головы.

Кроме того ученые выяснили, что другие параметры, а именно возраст матери, стрессы во время беременности, порядок рождения детей никак не влияют на формирование леворукости.