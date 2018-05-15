«Спартак» планирует подписать трех игроков летом

Москва, 15 мая. По информации Федерального агентства новостей, московский «Спартак» определился с позициями, которые планирует укрепить в предстоящее межсезонье.

По словам источника, речь идет о позициях центрального защитника, центрального полузащитника и универсального игрока центра поля, способного сыграть на обоих флангах. Отмечается, что на последнюю позицию основным кандидатом является футболист «Динамо» Александр Талаев, в борьбе за которого красно-белые считаются фаворитами.

Сообщается, что на позицию в центре поля претендует полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, однако в клубе также рассматривают вариант приглашения легионера. Что касается позиции в защите, то в числе кандидатов только иностранцы, представляющие итальянский, швейцарский и французский чемпионаты.

Ранее стало известно, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сохранит свой пост на следующий сезон.