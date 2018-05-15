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«Спартак» планирует подписать трех игроков летом
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    «Спартак» планирует подписать трех игроков летом

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    «Спартак» планирует подписать трех игроков летом

    Москва, 15 мая. По информации Федерального агентства новостей, московский «Спартак» определился с позициями, которые планирует укрепить в предстоящее межсезонье.

    По словам источника, речь идет о позициях центрального защитника, центрального полузащитника и универсального игрока центра поля, способного сыграть на обоих флангах. Отмечается, что на последнюю позицию основным кандидатом является футболист «Динамо» Александр Талаев, в борьбе за которого красно-белые считаются фаворитами.

    «Спартак» планирует подписать трех игроков летом

    Сообщается, что на позицию в центре поля претендует полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, однако в клубе также рассматривают вариант приглашения легионера. Что касается позиции в защите, то в числе кандидатов только иностранцы, представляющие итальянский, швейцарский и французский чемпионаты.

    Ранее стало известно, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сохранит свой пост на следующий сезон.

    Автор: Алексей Громов
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