Власти Чечни вспомнили Наполеона в ответ на слова французского министра

Грозный, 15 мая. Министр Чечни отреагировал на комментарий министра иностранных дел Франции в отношении мнения Кадырова насчет парижского террориста.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в связи с нападением террориста на прохожих в центре Парижа сообщил, что Россия не несет ответственности за взгляды и убеждения нападавшего, так как они были сформированы на территории Франции.

В ответ министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан довольно резко прокомментировал позицию главы Чечни.

«Мы не хотим получать наставления от диктатора, который не уважает первые шаги, который правовое государство делает в его собственной стране, и, кроме этого, прекрасно знает о тысячах чеченцев, воюющих на стороне ИГ1 (организация запрещена в РФ). Эта позиция недопустима», — сказал министр Франции.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в разговоре с телеканалом «360» в ответ на слова французского министра, что тот не нуждается в «наставлениях диктатора», проведя аналогию с Наполеоном, ответил, что нуждается, как и его предшественник, а также что Ле Дриану следует быть более сдержанным в высказываниях.

«В обстоятельствах дела по парижскому теракту еще надо разбираться и разбираться», — заключил министр Чеченской Республики.

В субботу, 12 мая, молодой человек напал на прохожих с ножом на одной из улиц Парижа, в результате чего четверо пострадали, один погиб от ранений. Полиция выяснила личность преступника, им оказался 20-летний Хамзат Азимов, родившийся в Чечне. С 2010 года Азимов являлся гражданином Франции.

1 Организация запрещена на территории РФ.