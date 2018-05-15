Защита Concord Management требует предоставить доказательства по обвинению Мюллера

Вашингтон, 15 мая. Защита российской компании Concord Management and Consulting, которую спецпрокурор США Роберт Мюллер обвиняет в якобы имевшем место вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году, требует у обвинения предоставить конкретные доказательства, включая секретные данные по расследованию спецпрокурора.

Как сообщает американский юридический сайт Law and Crime, адвокаты настаивают, чтобы обвинение раскрыло секретную информацию по расследованию Мюллера. Они отмечают, что одно только обвинительное заключение спецпрокурора не может служить свидетельством «преступного сговора с целью обмана США».

В качестве примера безосновательности стороны обвинения в заявлении, которое защита российской компании ранее направила в вашингтонский суд, приводится первый пункт заключения Мюллера.

«Пункт первый обвинительного заключения лишен какой-либо четкой информации относительно того, что фактически сделал какой-либо менеджер или сотрудник компании Concord, вместо этого обвинение в общих чертах утверждает, что Concord финансировал «Организацию», которую выдумал и создал спецпрокурор», — говорится в документе.

Напомним, заявление в федеральный суд США в Вашингтоне адвокаты российской компании Concord Management and Consulting направили в понедельник. В нем защита подчеркивает, что обвинительное заключение комитета спецпрокурора США Мюллера было составлено исключительно исходя из политических соображений и не подкреплено фактами.

Как отмечал российский политолог Андрей Кошкин, нанятые Concord Management and Consulting адвокаты выбрали абсолютно верную тактику: если раньше команда Мюллера играла в одни ворота, теперь она почувствовала сопротивление и может в скором времени отказаться от планов связать помощников президента США Дональлда Трампа с Москвой. Кошкин подчеркнул, что на голословные обвинения защита отвечает действиями, и выразил уверенность, что адвокаты «дожмут обвинителей».

Кроме того, затянувшееся так называемое «российское дело» Мюллера уже не вызывает доверия у граждан США. По данным опроса агентства CBS News, все больше американцев считают, что расследование является заказным и политически мотивированным.