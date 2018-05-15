Вражеские СМИ: Шкиряк анонсировал новые задержания по делу РИА Новости Украина

Киев, 15 мая. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, комментируя сообщения об обысках в офисе РИА Новости Украина, не исключил, что в данном деле могут быть и новые задержания.

Он заявил, что агентство РИА Новости Украина якобы является частью информационной войны Москвы против Киева.

«Присутствие такого информационного ресурса, как РИА Новости Украина, которое является откровенным вражеским пропагандистским СМИ, осуществляет информационный террор в рамках гибридной войны России в отношении нашего государства, недопустимо», — отметил советник главы МВД.

Шкиряк анонсировал вероятные новые задержания по этому делу.

В Совете федераций РФ пообещали дипломатический ответ киевским властям из-за силовой операции СБУ против РИА Новости Украина.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) нагрянули с обысками в офис РИА Новости Украина в Киеве.