Фонд защиты потребителей: Треть творога и сметаны в РФ не соответствуют норме

Москва, 15 мая. Успехи в количественных показателях российской молочной отрасли отнюдь не сопровождаются таким же масштабным улучшением качества продукции, заявил в интервью Федеральному агентству новостей академик РАЕН, руководитель Национального фонда защиты потребителей Александр Калинин. Так он прокомментировал появившиеся сообщения о том, что едва ли не каждый четвертый молочный продукт в стране является фальшивкой.

«В настоящее время на российском рынке присутствуют около 800 уникальных видов молочной продукции, — отметил эксперт. — А всего действуют более 3000 независимых производителей молочной продукции: от крупных сельскохозяйственных холдингов до небольших хозяйств. Это свидетельствует о том, что рынок молочной продукции в России сформировался в полной мере».

К сожалению, добавил Калинин, Национальный фонд защиты потребителей оперирует в своей работе лишь соответствием реального качества молочной продукции заявленному, что сразу ограничивает его возможности в контроле производителей.

«Например, вся продукция, именуемая «молочной», в документах делится на «цельномолочную», «кисломолочную» и «молокосодержащую». Как вы понимаете, назвать «молочными продуктами» последнюю категорию можно весьма условно. Я уже, например, видел документацию, в которой указывалось на производство такого «молока» из зерна. Столь же популярны и схемы замещения молока пальмовыми и иными растительными маслами, что еще больше размывает определение «молочной продукции».

Столь же вопиющие нарушения качества определяются фондом и для истинно молочных продуктов, заявил Калинин. В частности, проверками различных уполномоченных ведомств регулярно выявляется тот факт, что около 32% российского творога не соответствуют принятым стандартам — в них регулярно находят пальмовое масло, антибиотики, а то и опасные грибки и плесень.

Печально и состояние дел со сметаной, продолжил собеседник ФАН. Так, по стандарту в сметане должны присутствовать всего два компонента — сливки и закваска. Фактически же в сметане находят такое количество ненормированных примесей, что впору говорить, что российская сметана на 30% состоит из «лукавства и обмана» — именно столько продуктов, носящих наименование «сметана», не соответствуют стандарту.

Катастрофическое положение наблюдается и на рынке российского сыра, поделился мнением эксперт. По его словам, в России сегодня не производят сыр по классической сычужно-ферментативной технологии, которая подразумевает выдержку сыров на протяжении минимум 62 суток в специальном цеху. Большая же часть производителей предпочитает использовать так называемую «интенсивную технологию», которую они прячут на упаковке сыра под стыдливой аббревиатурой «ИТ» и которая подразумевает экспресс-созревание сыров за 2—3 дня, конечно в ущерб их качеству.



Такая ситуация вполне устраивает производителей, считает Калинин. Россия сейчас потребляет 200 кг молочных изделий на душу населения в год в пересчете на чистое молоко, в то время как в СССР этот показатель составлял 320 кг на душу населения.

Попытки Национального фонда защиты потребителей вывести отрасль на мировой уровень качества путем введения института сравнительной экспертизы пока что остались гласом вопиющего в пустыне, объясняет собеседник ФАН. Даже мультинациональные компании со знаменитыми брендами весьма прохладно относятся к идее доведения стандартов своей российской продукции до мирового уровня качества, предпочитая лишь наращивать объемы продаж.

Ранее исполнительный директор Российского Союза предприятий молочной отрасли Людмила Маницкая, со ссылкой на данные Россельхознадзора от 30 апреля 2018 года, сообщила, что доля фальсифицированной продукции на молочном рынке России составляет почти 23,87%.

В свое время Роспотребнадзор и Роскачество публиковали собственные обзоры, которые показывали, что доля фальсификата на молочном рынке составляет всего 8%. В РСПМО данные цифры назвали сомнительными.