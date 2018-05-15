В Раде рассказали, что до контрудара в Донбассе остались считанные минуты

Киев, 15 мая. Украина находится на пороге больших перемен в донбасском вопросе в связи с заменой «АТО» на «ООС», заявила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко на заседании парламента Украины.

Как отметила Луценко, за две недели ситуация в стране значительно изменилась. Она уточнила, что закончилась «АТО» и началась «Операция объединенных сил».

По мнению политика, изменились информационные сводки с линии фронта. Она добавила, что больше не жалуются «на обстрелы врагов», а говорят, «какие враг несет потери».

Луценко уточнила, что благодаря реформам президента Петра Порошенко в сфере обороны и безопасности, «для согласования контрудара по врагу идут уже не дни, не часы, а считанные минуты». Украинский политик подчеркнула, что «освобождение Донбасса произойдёт политико-дипломатическим путем».