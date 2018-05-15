«Это неприемлемо»: Лавров отреагировал на «операцию» СБУ в офисе РИА Новости Украина

Москва, 15 мая. Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал задержание в Киеве журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски СБУ в офисе агентства.

«Действия Киева в отношении РИА Новости Украина неприемлемы. Мы, безусловно, разбираемся с этой ситуацией, будем требовать доступа к нашим гражданам», — подчеркнул Лавров.

Ранее в СБУ заявили, что задержание Вышинского и обыски связаны с тем, что, по данным спецслужбы, агентство «использовалось страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины». «Детали операции» в пресс-службе украинского ведомства пообещали опубликовать дополнительно.

Отметим, что киевские власти ранее неоднократно ограничивали работу российских СМИ на Украине, регулярно запрещая российских журналистов на Украину. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти страны. Ее лишись 115 российских СМИ. Кроме того, трансляция основных российских телеканалов на Украине также находится под запретом.

Подобную политику Киева в отношении российских СМИ в МИД РФ ранее сочли наступлением на свободу СМИ, призвав ОБСЕ и Совет Европы и международные организации осудить эти действия.