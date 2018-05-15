СБУ внесла в черный список российского комика Поперечного

Киев, 15 мая. Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому комику Даниле Поперечному, сообщили в пресс-службе СБУ.

18 мая в Киеве должен был состояться концерт Поперечного, однако СБУ изменила гастрольный график артиста — он попал в черный список ведомства. Служба безопасности Украины запретила ему въезд на территорию страны на три года, начиная с 12 апреля.

Как сообщают источники, это решение связано с антиукраинской позицией комика: Поперечный, по их словам, поддерживает присоединение Крыма к России.

Ранее утром 15 мая сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. Сотрудница СМИ, которая находится в офисе, перестала выходить на связь.