Ракеты времен холодной войны: эксперт объяснил, чем Minuteman III США уступает российскому «Сармату»

Военно-воздушные силы США 14 мая провели новые испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Ролик с запуском размещен в видеохостинге YouTube.

Во время старта ракеты можно заметить, что в ночное небо уходит головная часть ракеты без боевого блока. Запуск производился с военной базы Ванденберг (штат Калифорния), после чего носитель пролетел около семи тысяч километров и достиг цели у атолла Кваджалейн (центральная часть Тихого океана).

Сообщается, что эти испытания Minuteman III стали вторыми в 2018 году, предыдущий пуск состоялся 26 апреля. Такие частые пуски межконтинентальных ракет военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков связывает с реализацией программы перевооружения ядерных арсеналов в США.

«Пентагон должен был проверить, как работает их единственная ракета шахтного базирования. Ранее у американской стороны стоял вопрос совершенствования ракет серии Minuteman и создания на их базе ракеты Minuteman IV с улучшенными характеристиками по дальности, точности и т. д. Однако в итоге деньги ушли не на четвертую версию «Ополченца», а на UGM-133A Trident-II D5 морского базирования. На нее была сделана основная ставка. Так что у них сейчас на вооружении ракеты времен холодной войны», — рассказал Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Отметим, ближайшим конкурентом американского Minuteman III является советский стратегический ракетный комплекс третьего поколения Р-36М с тяжелой двухступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой 15А14.

«Да, Minuteman III в чем-то может конкурировать с ракетами Р-36М, однако Россия постепенно начинает отказываться от «Воевод» в пользу РС-28 «Сармат», которому американская ракета уже составить конкуренцию не может. У «Сармата» дальность больше, головки маневрирующие, в двух исполнениях (либо десять, либо пятнадцать боевых блоков. — Прим. ред.). А вот Minuteman этим похвастаться не может, единственное, что у них есть — это разделяющиеся боевые части, и по дальности применения она уступает «Сармату» процентов на 30», — продолжает военный аналитик.

Действительно, РС-28 может показать дальность полета ракеты в 18 тысяч километров, в отличие от него американский Minuteman III может забрасываться на 13 тысяч километров. Кроме этого, «Сармат» быстрее выходит из шахты, что очень затрудняет перехват ракеты на старте.

«Сармат» очень быстро выходит на рабочую траекторию, у него короткий участок взлета, а Minuteman III можно перехватить во время подъема. В принципе, по ракете, которая стоит на вооружении США, к 2020 году должно быть принято решение. Дело в том, что большую часть этих ракет уже необходимо списывать либо заменять подобными. Пентагон пытался этот вопрос решить различными способами, как это было с Trident-II, однако у инженеров ничего не получилось», — заключил Леонков.

Эксперт уверен, что появление у Российской Федерации комплекса РС-28 «Сармат» вынудит США начать разработки следующего, уже четвертого варианта ракеты серии Minuteman. Однако на эти цели потребуются не только деньги (порядка 1,2 трлн долларов), но и десятилетия разработок. Напомним, ракеты семейства Minuteman, стоящие на вооружении США с 1970 года, являются единственными МБР наземного базирования на вооружении США.