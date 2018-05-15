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Госдума приняла в I чтении проект о зеркальных мерах в ответ на санкции США
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    Госдума приняла в I чтении проект о зеркальных мерах в ответ на санкции США

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    Госдума приняла в I чтении проект о зеркальных мерах в ответ на санкции США

    Москва, 15 мая. Государственная дума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект о зеркальных мерах России на санкции Соединенных Штатов и поддержавших антироссийские ограничения государств, определив направления его дальнейшей доработки.

    Отмечается, что второе чтение запланировано на четверг, 17 мая.

    Документ, внесенный спикером Госдумы России Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций, к которым в дальнейшем присоединилась большая часть депутатов, предусматривает возможность введения зеркальных мер в ответ на недружественные в отношении Москвы действия Вашингтона и других стран.

    Ранее Володин назвал число российских граждан и фирм, попавших под санкции США.

    Автор: Дана Балан
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