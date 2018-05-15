Госдума приняла в I чтении проект о зеркальных мерах в ответ на санкции США

Москва, 15 мая. Государственная дума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект о зеркальных мерах России на санкции Соединенных Штатов и поддержавших антироссийские ограничения государств, определив направления его дальнейшей доработки.

Отмечается, что второе чтение запланировано на четверг, 17 мая.

Документ, внесенный спикером Госдумы России Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций, к которым в дальнейшем присоединилась большая часть депутатов, предусматривает возможность введения зеркальных мер в ответ на недружественные в отношении Москвы действия Вашингтона и других стран.

Ранее Володин назвал число российских граждан и фирм, попавших под санкции США.