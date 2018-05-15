В Госдуме рассказали, что на самом деле случилось с украинскими боевыми дельфинами

Москва, 15 мая. Боевые дельфины, принадлежавшие ВМС Украины, после вхождения Крыма в состав РФ перестали подчиняться российским военным, отказались от пищи и умерли, заявил постпред президента Украины Борис Бабин. Депутат ГД Дмитрий Белик рассказал, что на самом деле случилось с украинскими дельфинами.

Почти все боевые дельфины, которые служили в Военно-морских силах Украины, были распроданы или умерли естественной смертью еще до вхождения полуострова в состав РФ.

«Украина сегодня заметает следы своего халатного отношения к дельфинам, когда программа их подготовки была свернута из-за отсутствия средств на содержание и дельфины распродавались в частные руки», — пояснил российский парламентарий.

По словам Белика, с 1995 года дельфины находились в частных дельфинариях и не проходили боевую подготовку. Морские животные развлекали публику и их возраст был «преклонным», обновления дельфинариев не проводились. Депутат отметил, что «ни о каком украинском патриотизме» боевых дельфинов, якобы отказавшихся от еды, речи нет.