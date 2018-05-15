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Начаты подготовительные работы к строительству морского участка «Северного потока — 2» в Германии
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    Начаты подготовительные работы к строительству морского участка «Северного потока — 2» в Германии

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    Начаты подготовительные работы к строительству морского участка «Северного потока — 2» в Германии

    Москва, 15 мая. Компания Nord Stream 2 AG начала подготовительные работы к строительству морского участка газопровода «Северный поток — 2» в Грайфсвальдском заливе Германии. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

    Все работы были начаты в соответствии с разрешением на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии и на участке пересечения, которое было выдано в конце января этого года.

    «Пять экскаваторов приступили к устройству траншей для двух ниток газопровода», — говорится в сообщении.

    Как стало известно, процедуры получения разрешений на строительство газопровода в других странах идут в соответствии с графиком. Компания планирует получить все оставшиеся разрешения в ближайшие месяцы.

    Напомним, немецкие экологи подали иск в суд, требуя не допустить строительства «Северного потока — 2» в Грайфсвальдском заливе. По их мнению, реализация проекта якобы нанесет вред экологии залива. Компания Nord Stream 2 AG заявила, что иск Союза защиты природы Германии не помешает начать строительство «Северного потока — 2» 15 мая.

    Автор: Дарья Смолина
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