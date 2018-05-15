В Совфеде отреагировали на призыв Климкина к украинцам не ездить на ЧМ-2018 в Россию

Киев, 15 мая. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил украинцам не ездить на чемпионат мира по футболу в Россию. Сенатор Франц Клинцевич заявил, что таким поведением власти лишают украинцев зрелищ.

Клинцевич сказал, что если бы украинская команда по футболу смогла бы пробиться на чемпионат мира в Россию по показателям, то украинские власти все равно не дали бы им поехать.

«Почти уверен, что увидел бы свет какой-нибудь закон или указ, запрещающий украинским футболистам ехать в Россию», — заметил сенатор.

Он отметил, что украинская власть лишает своих граждан зрелищ. Национальная телекомпания отказалась транслировать матчи, а федерация футбола Украины не стала проводить аккредитацию для журналистов. Клинцевич назвал все это проявлением русофобии.

«Украинская власть лишила народ, образно говоря, хлеба, доведя экономику до полного краха. Но со времен Древнего Рима известно, что зрелища - это последнее, что создает хотя видимость мирного сосуществования власти и народа», — сказал Франц Клинцевич.

Ранее Госпогранслужба Украины также призвала украинцев не ездить на матчи в РФ по соображениям безопасности.