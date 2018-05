Ученые обнаружили данные об истории человечества на ледниках Гренландии

Лондон, 15 мая. Международная группа ученых обнаружила, что ледники Гренландии хранят в себе данные об истории человечества в виде изотопов свинца.

Экономика Древнего Рима опиралась на серебро, источником которого являлись испанские рудники, доставшиеся империи после победы над Карфагеном. Запасы руды пополнялись с высокой скоростью, она переплавлялась для получения благородного металла, а останки попадали в окружающую среду. Ученые Великобритании, Дании и Норвегии выяснили, что часть этой пыли достигала Гренландии, оседая в намерзавших льдах, пишут Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Мы проанализировали эти химические следы и построили временную шкалу, по которой видно, как коррелировала активность добычи серебра с разнообразными событиями — войнами, чумой, а также прочими социальными катастрофами», — подводят ученые итог проекту.

Ранее группа геологов и инженеров установила, что устойчивость Пизанской башни связана с динамическим воздействием между жесткой структурой постройки и мягким грунтом.