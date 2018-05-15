Как Европа планирует решать конфликт в Донбассе: мнение эксперта из Польши

На праздничные мероприятия, посвященные дню образования республики, в Луганск приехали около 70 делегатов из 20 стран мира, среди которых общественный деятель, эксперт из Польши Томаш Малодобры.

Томаш уже не первый год участвует в различных акциях в поддержку жителей Донбасса. За время своего пребывания в республике он планирует собрать как можно больше фактов, фото- и видеоматериалов, чтобы потом показать их людям в своей стране.

«На самом деле люди в Польше практически ничего не знают о том, что здесь происходит, — рассказывает Томаш. — У нас там существует своего рода информационная блокада. Все новости про Донбасс искажаются или замалчиваются вообще. Поэтому нашим людям очень тяжело получать достоверную информацию о том, что здесь у вас происходит. Однако люди в Польше хотят знать правду».

По его словам, конфликт, который сейчас продолжается на востоке Украины, является большой проблемой для всей Европы.

«У вас прошел референдум, образовались новые республики, которые теперь вынуждены защищать себя. Я думаю, в Европе не понимают, как решить этот конфликт. Не все, но большинство европейских стран все-таки поддерживают правительство Украины и не совсем знают, что им делать.

Многие люди у нас знают об образовании Луганской и Донецкой народных республик. Нас, в принципе, осведомляют о том, что здесь у вас происходят военные действия, и некоторые люди в Польше даже симпатизируют нацистским взглядам. Но они все-таки не имеют четкого представления о том, кто вы есть. У них немножко все искажено СМИ. Они думают, что вы тут вообще странные, непонятные сепаратисты. Понимание поляков не соответствует действительности», — рассказывает польский эксперт.

В ходе нашего общения Томаш рассказал, что необходимо создать информационное агентство где-то в Западной Европе, в Польше или Чехии например. Таким образом, англоязычные люди будут больше знать и понимать, как живут люди в Донбассе, что здесь за война и кто с кем воюет.