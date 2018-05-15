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Игрушки со стихийного мемориала у «Зимней вишни» в Кемерово передадут в приюты
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    Игрушки со стихийного мемориала у «Зимней вишни» в Кемерово передадут в приюты

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    Игрушки со стихийного мемориала у «Зимней вишни» в Кемерово передадут в приюты

    Кемерово, 15 мая. Детские игрушки со стихийного мемориала, возникшего около сгоревшего здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, передадут в социальные приюты.

    Об этом во вторник рассказал мэр Кемерово Илья Середюк, отвечая на вопрос временно исполняющего обязанности губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Глава Кемеровской области поручил держать этот вопрос под контролем.

    По словам мэра Кемерово, игрушки будут сохранены, это было предложением кемеровчан. Напомним, во вторник начался снос здания торгового центра «Зимняя вишня». Демонтаж начали со вспомогательных построек, снос проведут в несколько этапов.

    Пожар в торговом центре произошел 25 марта. Погибли 64 человека, пострадали 79 граждан. Большинство жертв и травмированных – дети. В первые же сутки после трагедии жители города начали приносить к зданию цветы и игрушки. Стихийные мемориалы также образовались в других российских городах.

    Игрушки со стихийного мемориала у «Зимней вишни» в Кемерово передадут в приюты

    Автор: Анна Иванова
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