Известный композитор требует миллион долларов от продюсера Пригожина

Москва, 15 мая. Композитор Максим Иванов пытается отсудить у продюсера Иосифа Пригожина миллион долларов. «Яблоком раздора» стала песня «По серпантину», которую исполняет супруга Пригожина певица Валерия.

Сам продюсер утверждает, что Иванов эту мелодию хотел Валерии подарить много лет назад, однако стороны все же заключили паритетный договор, согласно которому композитору причитались определенные суммы отчислений. Однако, как отметил Пригожин, те суммы, которые были представлены в отчете менеджеров, Иванова не устроили.

«Произведение, на минуточку, пролежало на полке два года до того, как мы обратили на него внимание. Слова написала Валерия, новую аранжировку сделал Анатолий Лопатин, так что оно было еще и значительно переработано», — заявил он изданию StarHit.

Кроме того, как отмечает портал «Дни.ру», свои требования композитор стал предъявлять вскоре после новой волны разбирательств Филиппа Киркорова с Дидье Маруани.