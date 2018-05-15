Российские ученые нашли способ замедлить болезнь Альцгеймера

Москва, 15 мая. Российские ученые установили, что использование комплекса препаратов, содержащих белковые молекулы, позволяет замедлить развитие болезни Альцгеймера.

Сотрудники лаборатории иммунологии и вирусологии Курчатовского института в ходе ряда экспериментов обнаружили, что период времени до наступления деменции можно продлить за счет комплекса препаратов, в состав которых вхоядт белковые молекулы, пишет «Инфореактор».

Профессор Курчатовского института Светлана Гаврилова рассказала, что некоторые медикаменты имеют в своем составе белковые молекулы, которые структурно похожи на естественные нейротрофины. По ее словам, такие белки защищают и восстанавливают клетки головного мозга при воздействии повреждающих факторов. В свою очередь, болезнь Альцгеймера связана с гибелью нейронов мозга.

Ранее ученые из Национальных институтов здравоохранения США доказали связь недостатка сна и развития болезни Альцгеймера.