Минск и Москва намерены подписать соглашение о признании виз в 2019 году

Минск, 15 мая. Белоруссия и Россия намерены выйти на подписание соглашения о взаимном признании виз в 2019 году. Об этом журналистам рассказал начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил компетентным органам завершить консультации по соглашению о взаимном признании виз в 2018 году, чтобы выйти на подписание уже в следующем году.

Ранее Бегун рассказал, что в мае Минск и Москва намерены подписать «усеченное соглашение» о взаимном признании виз. Документ предполагает, что страны будут признавать визы на период чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года.