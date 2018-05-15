Раскол в ЕС показал, что Европа не способна выступать против США единым фронтом — эксперты

Глава министерства иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс во вторник признал, что существуют расхождения между странами Европейского союза по вопросу осуждения переноса посольства Соединенных Штатов в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщают западные СМИ, Венгрия, Румыния и Чехия ранее заблокировали проект декларации Евросоюза, который осуждает перенос посольства Соединенных Штатов.

«В последнее время мы видим, в частности в Восточной Европе, расходящиеся позиции по конфликту на Ближнем Востоке. …И если мы хотим, чтобы Европа играла в этом (урегулировании конфликта, — Прим. ФАН) свою роль, мы должны внутри Европы попытаться обеспечить, чтобы она говорила одним голосом», — сказал Рейндерс.

Конфликт внутри Европы

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов прокомментировал ФАН заявление Рейндерса.

«Да, в Европе есть различные мнения по поводу и Израиля, и США. Целый ряд «младоевропейцев» больше делают ставку на Вашингтон, чем на Брюссель, пытаясь разыгрывать роль «лучшего друга большого Американского слона». Эти расхождения еще больше усилятся, когда Брюссель начнет снимать некоторые из этих стран с иглы европейской финансовой помощи. Конфликт вокруг Иерусалима уже привел к десяткам смертей. Похоже, приведет к сотням, а может быть, и тысячам, как это ни печально. Кроме того, данный конфликт резко ослабит авторитет и позиции США в арабском мире — а Вашингтон многие десятилетия трудился ради завоевания доверия там. Так что одним росчерком пера Трамп похоронил усилия ряда поколений американских дипломатов», — пояснил Владимир Корнилов.

Независимый политический аналитик Юрий Голубь отметил в комментарии ФАН, что позиция стран «Старой Европы» связана не только с тем, что США в очередной раз нарушают международное право. Перенос посольства, последовавший сразу за отказом от договора с Ираном, еще один шаг, который делает мир на Ближнем Востоке невозможным.

«Это значит, что поток беженцев в Европу будет только усиливаться. Но страны «Новой Европы» традиционно идут в фарватере американской политики и, в отличие от Франции или Германии, не обладают даже остатками суверенитета. Очередной раскол в очередной раз показал, что Евросоюз не способен выступать против США единым фронтом. А это означает дальнейшее политическое и экономическое ослабление Европы», — заключил Юрий Голубь.

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в комментарии ФАН подчеркнула, что в ситуации с Иерусалимом каждый преследует свои цели. По ее словам, существует три «фронта»: Израиль, США и ЕС.

«Если на первый взгляд может показаться, что Израиль и США консолидированы в своих целях, то в реальности это абсолютно не так. США преследует цель массовой эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Для Израиля же это дело исторического принципа. Евросоюз в данном вопросе старается не прибегать к активным действиям, так как любой новый военный конфликт грозит наплывом еще большего количества беженцев. Позиции Евросоюза и США стали расходиться по ключевым вопросам. Любое подобное начинание Штатов бьет по финансовой составляющей Европы, а с этим не все так радужно. Европа до сих пор пытается разгрести последствия миграционного кризиса. Более того, новый наплыв может оказаться для нее фатальным. США для ЕС выступают метрополией, и выйти из этой зависимости почти невозможно», — резюмировала Наталия Елисеева.

Член экспертного совета Института инновационного развития Сергей Губа в комментарии ФАН подчеркнул, что перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим очень символичен. Тем самым он демонстрирует, что Иерусалим — именно израильская земля. Что в свою очередь обостряет и без того напряженную обстановку на Ближнем Востоке.