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Песков прокомментировал обвинения Кадырова в адрес СПЧ
Общество
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    Песков прокомментировал обвинения Кадырова в адрес СПЧ

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    Песков прокомментировал обвинения Кадырова в адрес СПЧ

    Москва, 15 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес Совета по правам человека при президенте РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Журналисты попросили Пескова оценить слова Кадырова о главе СПЧ Михаиле Федотове. По мнению чеченского лидера, он ничего не делает для решения вопроса защиты прав человека в республике.

    Песков отметил, что ко всем точкам зрения, в частности СПЧ, необходимо относиться толерантно.

    «Нельзя согласиться с такими обвинениями, — заметил он, — все-таки (СПЧ) —  достаточно представительный орган. Знаете, что состоит из многих весьма авторитетных сограждан, весьма влиятельных».

    Песков прокомментировал обвинения Кадырова в адрес СПЧ

    Автор: Юлия Майорова
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