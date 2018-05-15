Песков прокомментировал обвинения Кадырова в адрес СПЧ

Москва, 15 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес Совета по правам человека при президенте РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты попросили Пескова оценить слова Кадырова о главе СПЧ Михаиле Федотове. По мнению чеченского лидера, он ничего не делает для решения вопроса защиты прав человека в республике.

Песков отметил, что ко всем точкам зрения, в частности СПЧ, необходимо относиться толерантно.