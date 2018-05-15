Меню
Политика
Песков прокомментировал повестку переговоров Путина с Меркель и Макроном
Общество
Ученые нашли связь малого веса при рождении с леворукостью
Следующая новость
Загрузка...

    Песков прокомментировал повестку переговоров Путина с Меркель и Макроном

    116

    Песков прокомментировал повестку переговоров Путина с Меркель и Макроном

    Москва, 15 мая. Вопрос отмены антироссийских санкций не является вопросом российской повестки, инициатором данных меры была не РФ, заявил во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли обсуждаться снятие санкций на предстоящих встречах российского лидера Владимира Путина с коллегами из Германии и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, передает корреспондент ФАН.

    «Вы знаете, президент говорил: вопрос санкций не вопрос нашей повестки дня. Не Россия была инициатором санкций, и не России инициировать эти обсуждения. Но мы ждем и готовимся к российско-германским и российско-французским переговорам», — сказал Песков.

    Напомним, встреча Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель состоится 18 мая в Сочи. Переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном российский президент проведет 24-26 мая в Санкт-Петербурге.

    Автор: Юлия Майорова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.