Песков прокомментировал повестку переговоров Путина с Меркель и Макроном

Москва, 15 мая. Вопрос отмены антироссийских санкций не является вопросом российской повестки, инициатором данных меры была не РФ, заявил во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли обсуждаться снятие санкций на предстоящих встречах российского лидера Владимира Путина с коллегами из Германии и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, передает корреспондент ФАН.

«Вы знаете, президент говорил: вопрос санкций не вопрос нашей повестки дня. Не Россия была инициатором санкций, и не России инициировать эти обсуждения. Но мы ждем и готовимся к российско-германским и российско-французским переговорам», — сказал Песков.

Напомним, встреча Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель состоится 18 мая в Сочи. Переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном российский президент проведет 24-26 мая в Санкт-Петербурге.