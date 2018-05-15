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Политика
Кремль отреагировал на столкновения в секторе Газа: США ведут к напряженности на Ближнем Востоке
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    Кремль отреагировал на столкновения в секторе Газа: США ведут к напряженности на Ближнем Востоке

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    Кремль отреагировал на столкновения в секторе Газа: США ведут к напряженности на Ближнем Востоке

    Москва, 15 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о гибели протестующих в Палестине возле посольства Соединенных Штатов.

    «В Москве с самого начала высказывали озабоченность по поводу действий США, которые могут привести к напряженности на Ближнем Востоке. Ситуация, тем более гибель десятков палестинцем, не может не вызывать глубокой озабоченности», — отметил Песков.

    Пресс-секретарь главы РФ также добавил, что в Москве внимательно следят за ситуацией и считают, что все страны и участники квартета должны избегать провокационных действий.

    Напомним, ранее палестинцы устроили масштабные митинги против открытия посольства США в Иерусалиме. На границе сектора Газа и Израиля собрались десятки тысяч митингующих. Израильские военные открыли прицельный огонь по участникам протестов, чтобы не пропустить разгневанную толпу к границе. В результате инцидента погибли более 50 человек.

    Автор: Юлия Майорова
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