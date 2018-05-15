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«Амбициозные планы реализованы»: Путин откроет движение по Крымскому мосту
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    «Амбициозные планы реализованы»: Путин откроет движение по Крымскому мосту

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    «Амбициозные планы реализованы»: Путин откроет движение по Крымскому мосту

    Сочи, 15 мая. Президент России Владимир Путин продолжает работать в Сочи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Российский президент примет участие в торжественной церемонии открытия Крымского моста сегодня, 15 мая. Он также посетит Единый центр управления дорожным движением. После чего, по словам Пескова, Путин проедет по Крымскому мосту и выступит перед рабочими, которые занимались строительством моста.

    «Вы знаете, именно Путин был инициатором этой стройки. Многие не верили в реализуемость этих планов, Путин в очередной раз продемонстрировал, что амбициозные планы в его исполнении могут быть реализованы», — заявил Песков.

    Напомним, во вторник, 15 мая, состоится открытие Крымского моста, а 16 мая откроется автомобильное движение по мосту с обеих сторон.  

    Автор: Юлия Майорова
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