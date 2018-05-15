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Песков прокомментировал решение Мосгорсуда о блокировке Telegram в России
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    Песков прокомментировал решение Мосгорсуда о блокировке Telegram в России

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    Песков прокомментировал решение Мосгорсуда о блокировке Telegram в России

    Москва, 15 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, известно ли в Кремле о позиции Мосгорсуда, опровергнувшего сегодня информацию о вступлении в силу решения о блокировке мессенджера Telegram.

    По словам Пескова, о подаче Telegram апелляционной жалобы он узнал из СМИ, в связи с чем предоставить какие-либо более развернутые комментарии не представляется возможным.

    Как сообщалось ранее, сообщение о том, что решение о блокировке Telegram не вступало в силу, появилось на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, поскольку юристы Telegram успели подать две жалобы — на немедленное исполнение решения и саму блокировку.

    Автор: Юлия Майорова
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