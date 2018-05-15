Песков рассказал о предстоящей встрече Пескова и Медведева

Москва, 15 мая. Президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Дмитрий Медведев встретятся в Сочи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков рассказал о планах президента. По его словам, президент намерен встретиться в Сочи с Медведевым.

«Про состав кабинета: повестку встречи определяют глава правительства и президент. Можно с большой долей уверенности говорить об утверждении конфигурации кабинета», — заметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента добавил, что также у Путина запланирована серия совещаний по вопросу вооруженных сил, гособоронзаказа. Он отметил, что эти встречи продолжаются уже шестой год.