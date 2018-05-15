Минкультуры Франции оправдалось за карту с российским Севастополем

Париж, 15 мая. Крымский город Севастополь был назван российским на карте, размещенной на сайте французского министерства культуры, из-за ошибки геолокализации.

Об этом рассказали в ведомстве. Ранее Минкультуры Франции подготовило карту международной акции «Ночь музеев-2018». Согласно карте, Севастопольский художественный музей имени М. П. Крошицкого находится по адресу: проспект Нахимова, дом 9, город Севастополь, Россия. Позже адрес был изменен на украинский.

Как пишет РИА Новости, в ведомстве объяснили, что геолокация определяется автоматически. Из-за этого Крым на карте был отмечен российским. Напомним, Крым вступил в состав России по итогам референдума в 2014 году, в котором 96,77% избирателей поддержали эту инициативу.