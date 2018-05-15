Меню
Политика
Минкультуры Франции оправдалось за карту с российским Севастополем
Общество
Ученые нашли связь малого веса при рождении с леворукостью
Следующая новость
Загрузка...

    Минкультуры Франции оправдалось за карту с российским Севастополем

    86

    Минкультуры Франции оправдалось за карту с российским Севастополем

    Париж, 15 мая. Крымский город Севастополь был назван российским на карте, размещенной на сайте французского министерства культуры, из-за ошибки геолокализации.

    Об этом рассказали в ведомстве. Ранее Минкультуры Франции подготовило карту международной акции «Ночь музеев-2018». Согласно карте, Севастопольский художественный музей имени М. П. Крошицкого находится по адресу: проспект Нахимова, дом 9, город Севастополь, Россия. Позже адрес был изменен на украинский.

    Как пишет РИА Новости, в ведомстве объяснили, что геолокация определяется автоматически. Из-за этого Крым на карте был отмечен российским. Напомним, Крым вступил в состав России по итогам референдума в 2014 году, в котором 96,77% избирателей поддержали эту инициативу.

    Минкультуры Франции оправдалось за карту с российским Севастополем

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.