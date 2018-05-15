Кремль жестко отреагировал на задержания Киевом российских журналистов

Москва, 15 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержания российских журналистов на Украине, а также политику Киева в отношении СМИ.

«Если эти действия связаны с профессиональной деятельностью СМИ, это возмутительно и вопиющие действия, которые противоречат всем нормам и правилам, которые требуют жестких обсуждений по международном уровне», — жестко отреагировал Песков, его слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Он добавил, что украинские силовики «неоднократно были замечены в силовом воздействии на СМИ и подавлении свободы слова». Кремль это осуждает решительным образом.

«Считаем неприемлемым силовые действия против СМИ», — резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. Также был задержан журналист Кирилл Вышинский.