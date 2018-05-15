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Кремль жестко отреагировал на задержания Киевом российских журналистов
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    Кремль жестко отреагировал на задержания Киевом российских журналистов

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    Кремль жестко отреагировал на задержания Киевом российских журналистов

    Москва, 15 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержания российских журналистов на Украине, а также политику Киева в отношении СМИ.

    «Если эти действия связаны с профессиональной деятельностью СМИ, это возмутительно и вопиющие действия, которые противоречат всем нормам и правилам, которые требуют жестких обсуждений по международном уровне», — жестко отреагировал Песков, его слова передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

    Он добавил, что украинские силовики «неоднократно были замечены в силовом воздействии на СМИ и подавлении свободы слова». Кремль это осуждает решительным образом. 

    «Считаем неприемлемым силовые действия против СМИ», — резюмировал Песков.

    Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. Также был задержан журналист Кирилл Вышинский.

    Автор: Юлия Майорова
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