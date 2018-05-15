Песков пообещал максимальную защиту российским СМИ в ответ на действия СБУ
Москва, 15 мая. РФ будет максимально защищать российских журналистов, которые были задержаны на территории Украины. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Меры взаимности будут приниматься, но чтобы говорить что-то конкретное, необходимо получить конкретную информацию. Мы будем максимально защищать российские СМИ», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, какие зеркальные меры будут приняты после задержания СБУ российских журналистов.
Ранее в Кремле назвали возмутительными и вопиющими действия украинских силовиков, которые задержали российских журналистов в Киеве.
«Если они (действия — Прим.ред.) связаны с профессиональной деятельностью СМИ — это возмутительные и вопиющие действия, которые противоречат всем нормам и правилам, которые требуют жестких обсуждений по международно», — заявил Песков.
Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.